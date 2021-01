Rihanna e A$AP Rocky avvistati insieme al ristorante

L'ultima volta erano stati fotografati mentre trascorrevano le feste di Natale 2020 nell'isola di Barbados. Questa volta, invece, Rihanna e A$AP Rocky sono stati beccati insieme mentre erano a cena con un gruppo di amici a New York.

Per l'esattezza, la cantante barbadiana e il rapper 32enne si trovavano nel ristorante italiano "Emilio's Ballato" di proprietà di Emilio Vitolo jr., il nuovo fidanzato di Katie Holmes.

Una fonte avrebbe rivelato ad E! News che i due artisti sono arrivati separatamente al locale entrando persino da due porte diverse per cercare di essere discreti. Ovviamente per i fotografi è stato impossibile non notare l'arrivo di Rihanna, che ha sfoggiato uno dei suoi fantastici look.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Just Jared (@justjared)

Come ha spiegato la fonte, la serata era stata organizzata per omaggiare Steven Rodriguez, un collaboratore del rapper noto con lo pseudonimo di ASAP Yams, scomparso il 18 gennaio 2015. Da anni è diventato un appuntamento fisso per condividere storie e trascorrere un po' di tempo insieme.

Dopo circa due ore trascorse con gli amici, la cantante e il rapper sarebbero andati via separatamente, per non essere fotografati insieme.

Le voci sulla loro relazione circolano ormai dalla fine del 2020 e sono state confermate da People, ma i due artisti, amici di vecchia data, continuano a preferire la discrezione.