Sanremo 2021: si cercano figuranti conviventi per le cinque serate del Festival

Gli organizzatori del Festival di Sanremo sono alla ricerca di figuranti conviventi per riempire in sicurezza la platea del teatro Ariston durante le cinque serate della kermesse canora, che andrà in scena da martedì 2 a sabato 6 marzo.

Dopo l'ipotesi di utilizzo di una nave da crociera e quella della "bolla sanitaria", queste coppie di figuranti (detti claqueur), reclutate con carattere d'urgenza, rappresenterebbero la soluzione migliore per realizzare il Festival nel modo più normale possibile in questo periodo così difficile, in cui il rischio di contagio è ancora alto.

Tali coppie conviventi, infatti, effettuato il tampone nei giorni precedenti la prima convocazione, potranno occupare poltrone ravvicinate all'interno del teatro e distanziate di almeno un metro dalle altre.

L'avviso che sta circolando precisa: ”È fondamentale avere il requisito di convivente che permetterà di occupare due poltrone ravvicinate, distanziate dalle altre almeno di un metro. Sarà richiesta un’autodichiarazione di convivenza e inoltre sarà richiesto un tampone (rimborsato da Rai) nei giorni precedenti la prima convocazione”.

(Credits photo: Getty)