Billie Eilish sul nuovo album: "Non potrei essere più orgogliosa di me stessa"

Billie Eilish ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair USA, che le ha regalato anche una bellissima copertina. Dopo "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", risalente a marzo 2019, la cantante è pronta per la sua prossima avventura discografica. Come i ben informati sanno, infatti, Billie è alle prese con il nuovo album, non sta più nella pelle ed è contentissima del lavoro che sta svolgendo.

Billie parla di come è cambiato il suo processo creativo dall'album di esordio a quello nuovo in uscita: "Onestamente credo tutto sia diverso. Niente è stato lo stesso, siamo cresciuti così tanto! Nel modo in cui creiamo, ho scritto tantissimo rispetto a quello che facevo prima. Mi sento come se fossi una persona diversa. Non potrei essere più felice di ciò che ho creato, non potrei essere più orgogliosa di me stessa".

Un successo senza paragoni, in pochissimo tempo la 19enne è riuscita a scalare le classifiche mondiali e il suo talento è davvero incredibile. Nell'attesa di sentire le sue nuove canzoni, riascoltiamo una delle sue più grandi hit, "Bad Guy".