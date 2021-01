JLo rifà il video di "Love Don’t Cost a Thing" 20 anni dopo

Jennifer Lopez ha voluto festeggiare in modo originale con i fan un importante anniversario. Vent'anni fa, nel gennaio 2001, usciva il video del singolo "Love Don’t Cost a Thing" (tratto dal suo secondo album in studio "J.Lo"), destinato a segnare un punto di svolta nella sua carriera.

Per l'occasione Jennifer ha voluto reinterpretare alcune scene di quell'iconico video, muovendosi esattamente come faceva 20 anni fa e dimostrando, ancora una volta, che il tempo non ha minimamente scalfito la sua bellezza.

La clip è stata postata su Instagram accompagnata da una didascalia che recita: "Buon 20° anniversario al mio secondo album J.Lo! Mi sono divertita un po' con una recente ripresa". Con oltre 10 milioni di visualizzazioni e quasi 24mila commenti, è stata decisamente apprezzata dai fan.

Oltre alla clip, la cantante ha condiviso anche alcuni splendidi scatti e, per ringraziare i suoi affezionatissimi fan, ha scritto: "#JLo20thAnniversary, volevo solo dire grazie a tutti voi per essere stati con me, per amarmi e sostenermi attraverso tutti gli alti e bassi. Grazie mille per tutto l’amore negli ultimi 20 anni!! Vi amo tanto!!".

