Billie Eilish "spoilera" il numero di canzoni del nuovo album

Una diretta Instagram avrebbe svelato l'arcano: le tracce del nuovo e super atteso album di Billie Eilish sarebbero 16!

L'artista, che prevede la nuova uscita nel 2021, avrebbe spoilerato tutto dando un indizio in un Q&A su Instagram. Il primo disco, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", risale al 2019 ecco perché c'è grandissima attesa per questa nuova uscita!

La stessa cantante non vede l'ora di completare il progetto e vederlo prendere vita e noi siamo assolutamente d'accordo con lei: forza Billie, ti aspettiamo anche noi!