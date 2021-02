Francesca Michielin, "Feat" va "Fuori dagli spazi"

Arriverà il 5 marzo "FEAT (Fuori dagli spazi)": si tratta di una versione espansa dell'album di collaborazioni del 2020 ("FEAT - Stato di natura"), ma arricchito con nuove canzoni. Ci saranno ovviamente "Chiamami per nome", che verrà presentata in gara al Festival di Sanremo con Fedez, nonché la canzone appena pubblicata con Vasco Brondi, "Cattive stelle", mentre la copertina è stata realizzata da Corrado “Mecna” Grilli.

Racconta Francesca Michielin: “Da piccola non ho mai colorato dentro agli spazi. Usavo pennarelli di qualsiasi sfumatura, anche quelli che stavano finendo, perché davano un’idea 'vissuta' all’insieme. A undici anni ho iniziato a disegnare manga, e un po’ anche a sentirmi un manga, precisamente una ninja, era per me un modo per affrontare la realtà che spesso mi sembrava difficilissima. La forza me l’hanno data sempre la fantasia e gli incontri, incontri di persone diversissime da me. Mi hanno ispirata a cercare dentro di me punti di contatto ma anche di scontro. Perché la diversità è sorpresa, è ricchezza, è confronto. E la diversità accende, appunto, la fantasia. Volevo celebrare la collettività, che è eterogenea per definizione, una collettività “fuori dagli spazi”, perché ora che la musica sta riprendendo lentamente i suoi spazi sonori, questo titolo di unioni, di feat, vuole essere un augurio a uscire dalla comfort zone, dai muri di casa, a ritrovarci e abbracciarci presto”

FEAT (Fuori dagli spazi) include gli 11 brani presenti nell’album "FEAT - Stato di natura" (Carl Brave, Charlie Charles, Coma_Cose, Elisa e Dardust, Fabri Fibra, Gemitaiz, Giorgio Poi, Måneskin, Max Gazzè, Shiva, Takagi & Ketra con Fred De Palma) e altre collaborazioni inedite oltre a quelle con Fedez e Vasco Brondi, che non sono state ancora svelate.