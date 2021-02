Justin Bieber, un concerto su TikTok per San Valentino

Dopo Miley Cyrus, anche Justin Bieber terrà un concerto su Tik Tok - per un'occasione speciale. La cantante si era esibita domenica scorsa prima del Super Bowl, in diretta sulla piattaforma da un palco fuori lo stadio di Tampa Bay, con ospiti speciali come Billy Idol e Joan Jett. Bieber terrà una performance altrettanto particolare: un concerto di San Valentino.

Lo ha annunciato sui social con un post: si intitolerà "Journals live" e si potrà vedere nella notte del 14 alle alle 9 di sera della costa est, quando in Italia saranno le 03.00 di notte, ma verrà replicato il 15 ad un orario più umano per l'Europa, le 8 di sera.

Il titolo richiama l'album del 2013 a cui la performance sarà dedicata: in quell'anno Bieber diede vita ai "Music Mondays", una nuova canzone ogni lunedì per 10 settimane, che poi raccolse nell'album, "Journals" e reso inizialmente disponibile per un tempo Limitato. Nelle canzoni Bieber collaborò con Diplo e ospitò Big Sean, Lil Wayne, Future e Chance The Rapper.