The Weeknd, il tour del 2022 è già un successo

Lo show di The Weeknd al Super Bowl è stato un successo non solo per l'audience, ma per gli effetti che ha generato: dopo la notizia dell'impennata degli ascolti in streaming dell'artista arriva quella dell'esplosione delle vendite al botteghino per il tour.

Secondo quanto comunicato dal suo promoter Live Nation, l’After Hours World Tour - la prossima serie di eventi live che impegnerà la voce di “Blinding Lights” a partire da gennaio 2022 - ha totalizzato quasi già un milione di biglietti, con un'impennata dopo il concerto dello scorso 7 febbraio durante la finale del campionato di football.

L’After Hours World Tour debutterà il 22 gennaio del 2022 da Vancouver, in Canada: sessantuno città negli Stati Uniti in cinque mesi per poi riprendere dopo l'estate in Europa: in Italia The Weeknd passerà dal Forum di Assago, a Milano, il primo novembre. A causa della grande richiesta di biglietti Live Nation ha già annunciato date aggiuntive - ancora da confermare - in sudamerica, Messico, sud-est asiatico e Australia, presumibilmente a cavallo tra fine 2022 e inizio 2023.

Per quanto riguarda la musica registrata, le canzoni di The Weeknd hanno segnato un aumento di vendite e ascolti del 385% negli Stati Uniti, nel giorno del Super Bowl e in quelli successivi. La canzone più ricercata è stata "Blinding Lights".