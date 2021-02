In lavorazione un film sulla vita di Robbie Williams

Una vita da film: è quella di Robbie Williams. È in arrivo un nuovo film musical-biografico e sarà incentrato sulla vita e sulla carriera del cantante inglese. La pellicola dovrebbe ripercorrere l’ascesa al successo e i periodi bui del cantante, con la regia di Michael Gracey, già dietro la macchina da presa per il lungometraggio “The Greatest Showman”, interpretato dai Hugh Jackman.

“Come porteremo Robbie sul grande schermo per il momento è segreto”, ha spiegato Gracey. “Voglio farlo in modo davvero originale. Ricordo di essere andato al cinema, da bambino, e di aver visto film che mi hanno lasciato senza fiato facendomi esclamare: ‘Questa è una roba che non ho mai visto’. Ecco: voglio che il pubblico, vedendo il mio film, provi la stessa sensazione”.

Top secret anche l'identità dell'attore che interpreterà il cantante. Spiega Gracey: “Quella che racconteremo è una storia fantastica, e voglio rappresentarla nella sua dura realtà anche nei momenti di pura fantasia. La cosa che mi ha fatto innamorare del progetto è che Robbie è un uomo qualunque, che ha sognato in grande, ha seguito i suoi sogni e ha raggiunto traguardi straordinari. Non è il miglior cantante o ballerino della storia, eppure è riuscito a vendere 80 milioni di dischi in tutto il mondo.’”.

Secondo le prime indiscrezioni, nella colonna sonora del lavoro non dovrebbe mancare una selezione di grandi hit dell’artista come "She's The One", "Angels" e "Let Me Entertain You". Al momento non sono state indicate le date né di fine delle riprese né quella della distribuzione nella sale.