Quattro canzoni di Sanremo 2021 sono entrate nella classifica di Billboard

Le canzoni di Sanremo conquistano "Billboard" Usa, la popolare rivista americana nota per le sue classifiche, considerate tra le più precise e dettagliate al mondo. Il portale anticipa che quattro dei brani in gara al Festival di Sanremo 2021 figurano nella Billboard Global Excl. U.S., la classifica relativa ai brani di maggiore successo sulle piattaforme in oltre 200 paesi, esclusi gli Stati Uniti d'America: sono "Chiamami per nome" di Francesca Michielin e Fedez, "Zitti e buoni" dei vincitori Maneskin, "Musica leggerissima" di Colapesce e Dimartino e "Voce" di Madame. La cantautrice veneta e il rapper milanese, secondi classificati all'Ariston, con la loro "Chiamami per nome" conquistano la posizione numero 100 della classifica, con 11. Quattro milioni di streams sulle piattaforme e 3300 download legali secondo i dati di MRC Data.

Sei posizioni sotto, alla 106, ci sono i Maneskin con "Zitti e buoni", 11.1 milioni di streams e 3500 copie scaricate: la band capitanata da Damiano David rappresenterà l'Italia anche all'Eurovision Song Contest 2021, in programma a Rotterdam dal 18 al 22 maggio. Alla posizione numero 120 ci sono "Musica leggerissima" di Colapesce e Dimartino (riportato erroneamente come Mimartino), 9.3 milioni di streams e 4800 download, più di quelli totalizzati da Michielin-Fedez e Maneskin. Infine, alla posizione 146 c'è Madame con "Voce", 8.8 milioni di streams e 1500 copie scaricate.