Pharrell Williams piange la morte del cugino ucciso dalla polizia

Pharrell Williams è in lutto per la morte di suo cugino Donovon Lynch, ucciso in una sparatoria, nella quale ha perso la vita anche un’altra persona, avvenuta lo scorso fine settimana a Virginia Beach. "La perdita di queste vite è una tragedia oltre ogni misura. Mio cugino Donovon è stato ucciso durante la sparatoria. È fondamentale che la mia famiglia le famiglie delle altre vittime ottengano la trasparenza che meritano" ha scritto il cantante sui social.

Secondo quanto riportato da WAVY 10, a Virginia Beach ci sono state una serie di sparatorie nella tarda serata di venerdì. In una di queste è stato coinvolto anche un agente. Negli scorsi giorni è poi arrivato un aggiornamento della polizia, secondo cui Donovon Lynch aveva in mano una pistola quando la polizia lo ha avvicinato. Il ragazzo è stato, poco dopo, colpito e ucciso. Un’arma da fuoco è stata poi recuperata sulla scena del crimine. L’ufficiale coinvolto nella sparatoria è stato messo in congedo amministrativo in attesa del risultato delle indagini.