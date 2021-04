Orietta Berti canta ‘Zitti e Buoni’ dei Maneskin

Orietta Berti si conferma tra le protagoniste della scena mediatica attuale che, dopo la sua partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, l’ha consacrata come un’icona. La 77enne è stata protagonista di una performance sul palco di ‘Name That Tune – Indovina la canzone’, quiz musicale in onda su Tv8 che l’ha vista esibirsi nei panni di Damiano dei Maneskin in "Zitti e Buoni". In playback, ma con le movenze rock di Damiano, Orietta si è scatenata e ha fatto scatenare i presenti al ritmo frenetico del brano della band vincitrice di Sanremo che erroneamente, all’indomani del Festival, aveva chiamato "Naziskin" esprimendo il desiderio di duettare insieme. L'esibizione è stata salutata da innumerevoli commenti dei follower che sui social l'anno incoronata "regina della scena".