Lil Nas X ha lanciato il videograme "Twerk Hero"

Dopo le controverse per le Air Max sataniche, il cantante americano Lil Nas X ha lanciato il gioco online gratuito "Twerk Hero". Lo trovate qui: www.monterocallmebyyour.name. È naturalmente ispirato al video di "Montero" di cui riprende l’ambientazione fantasy e l’idea di twerkare con il demonio. Il funzionamento è molto semplice. Sullo schermo c’è una versione digitale di Lil Nas X visto di schiena. Bisogna cliccare sul sedere e agitarlo al ritmo di musica mentre piovono da tutte le direzioni dei tridenti. Scopo: non perdere il ritmo della twerkata e guadagnare tre stelle. Per chi non ce la fa, c’è sempre l’opzione “retry”.

Come è finita la vicenda delle scarpe sataniche? A rinnegare la scarpa è stata la casa produttrice Nike. L’uso del logo della multinazionale statunitense non è stato autorizzato, motivo per cui è arrivata la denuncia. A essere stata citata in giudizio è la MSCHF Product Studio Inc, la società con sede a New York che ha prodotto le Satan Shoes in collaborazione con il rapper Lil Nas X. L’accusa è violazione del marchio ed è stata presentata alla corte federale lo stesso giorno in cui la scarpa è stata rilasciata nella serie limitata contenente una goccia di sangue umano a cui è stato aggiunto l’inchiostro rosso. Serie che ovviamente comprende 666 esemplari, numero simbolico del satanismo.