Coma_Cose, il nuovo album è "Nostralgia"

Reduci da un Festival di Sanremo che li ha visti outsider di successo con "Fiamme negli occhi" (disco d'oro in tre settimane), i Coma_Cose sono pronti a pubblicare il nuovo album, dal titolo "Nostralgia" (in uscita il 16 aprile per per Asian Fake/Sony Music). "Sono sei canzoni e un'outro, forse un lavoro un po' vintage, ma volevamo fortemente che fosse così non per una presa di posizione, ma per necessità narrativa", raccontano Fausto e California (Francesca, all'anagrafe), coppia sul palco e nella vita.

Il disco è un tuffo nel passato, nella vita vissuta nell'era pre-covid. "Per ritornare alle nostre emozioni, dopo un anno di sospensione causa pandemia, abbiamo ripescato nei nostri ricordi, anche per assolverci dagli errori fatti e guardarci con nuova consapevolezza. Per scrivere qualcosa di reale, siamo andati a scavare nel passato". Ogni canzone è un capitolo della storia di rivalsa di Francesca e Fausto (che non rifiutano il confronto con Al Bano e Romina, "magari avere una carriera longeva come la loro"): una storia che li ha visti passare dalla rassegnazione di dover rinunciare alla musica, al riuscire a renderla il centro della propria vita. Nell'album ci sono la solitudine, la periferia, l'introspezione e l'autoanalisi. "Non è un disco sul lockdown, ma un lavoro che risente di quel tempo sospeso che permea tutto il racconto", concludono.