OneRepublic, le nuove date italiane

L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ha drasticamente colpito il mondo dell’intrattenimento, tra i settori maggiormente coinvolti troviamo quello degli appuntamenti live. Se nelle scorse ore Cesare Cremonini ha annunciato il rinvio del tour previsto per il 2021 e Vasco Rossi ha rimandato al prossimo anno i cinque concerti attesi in estate, ora anche i OneRepublic hanno deciso di posticipare gli appuntamenti live, inizialmente previsti per il 2020. La formazione guidata da Ryan Tedder ha prima rimandato i concerti al 2021 per poi farli slittare al prossimo anno, così nelle scorse ore Live Nation Italia ha comunicato le due nuove date, ovvero il 3 maggio alla Kioene Arena di Padova e il giorno successivo al Lorenzini District di Milano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Live Nation Italia (@livenationit)