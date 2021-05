Giuliano Sangiorgi, in uscita un nuovo romanzo

Il nuovo romanzo di Giuliano Sangiorgi vedrà la luce l’11 maggio. Come per il libro precedente, la copertina de "Il tempo di un lento" è curata da Emiliano Ponzi che il cantautore definisce “genio incredibile”. “Aprite gli occhi ed il cuore”, scrive Giuliano sui social per accompagnare l’annuncio. "L’attimo in cui all’improvviso si cresce, una volta per tutte. Dura il tempo di un lento, e da lì non c’è ritorno", continua. Giuliano Sangiorgi scrive un romanzo di formazione, dallo stile personalissimo. Una storia di desideri e di colpe, di mancanze e di sogni. La storia del legame indissolubile tra padri e figli. "Eppure era l’unica cosa che volevo: vivere di musica, perché la musica mi aveva dato un amore, un tempo, e adesso mi stava dando un’altra chance, per fare la vita che sognavo da bambino", dice l'artista nel video di presentazione.

Il Tempo di un Lento ci accompagna nella storia d’amore tra Luca e Maria Giulia. I due tredicenni si innamorano mentre insieme ad altri amici fanno il gioco della bottiglia in una soffitta. Ma le vacanze estive incombono e Luca dovrà partire per le vacanze con i genitori e per l’intera stagione non potrà incontrare Maria Giulia. Una sera, guardando il Festivalbar, ha una intuizione: comporre una canzone d’amore per lei. La suona con la chitarra, registra il brano e su un’audiocassetta lo spedisce al suo amore. Ma non riceve risposta. Al ritorno a scuola troverà una sorpresa.