Achille Lauro, Fedez ed Orietta Berti, il trio che non ti aspetti

Dal palco di Sanremo a una nuova collaborazione: Achille Lauro, Fedez e Orietta Berti si ritrovano a tre mesi di distanza dal Festival e questa volta per un progetto del tutto inedito. “Mille”, uscirà il prossimo 11 Giugno, lo annunciano i tre artisti con un post condiviso attraverso i loro profili ufficiali. L'idea della hit era nata proprio nei giorni della competizione canora ligure e il brano si annuncia come il vero tormentone dell'estate che sta per iniziare.

Lo scatto di Sara Sabatino parla chiaro: quella tra Lauro, Fedez e l'ugola d'oro Orietta Berti è la sorpresa dell'estate. La notizia di una collaborazione tra Fedez e la cantante di Cavriago era trapelata proprio attraverso la Berti che in tv si era lasciata sfuggire una frase di troppo a proposito di una sessione di voci col rapper Fedez. A quanto pare l'ingresso di Lauro è stato l'ultimo tassello per comporre la hit che si annuncia come il brano che infiammerà l'estate. Il mood esplosivo è chiaro fin da questo primo scatto promozionale condiviso sui profili Instagram dei tre artisti.