Tutti i tatuaggi sulle braccia di Ariana Grande sono spariti

Ariana Grande ha deciso di rimuovere i suoi tatuaggi? La popstar ha rivelato le foto del suo matrimonio con Dalton Gomez e dopo aver ammirato lo sbalorditivo abito da sposa di Vera Wang, i fan più attenti hanno notato che c'era qualcosa di diverso nella cantante di "Positions": alcuni dei suoi tatuaggi più grandi e riconoscibili erano scomparsi il giorno delle nozze. Non c'è più traccia delle due grandi farfalle sulla braccia, così come i suoi tatuaggi del personaggio Pokémon Eevee, l'eroina de "La città incantata" Chihiro e le frase giapponese che si traduce in "cantiamo!".

All'inizio, in molti hanno ipotizzato che la 27enne avesse semplicemente coperto i tatuaggi sulle braccia con il trucco per il suo look da sposa, anche se ha comunque lasciato intatto qualche inchiostro: i disegni sulla mano e la citazione di Truman Show sulla schiena. Ma sembra che il cambiamento possa essere permanente.