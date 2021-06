Ecco come Katy Perry ha capito che Orlando Bloom sarebbe stato l'uomo della sua vita

Mentre la piccola Daisy Dove Bloom ha già 9 mesi, Katy Perry è tornata indietro nel tempo per raccontare come ha capito che Orlando Bloom era la persona giusta per mettere su famiglia. La cantante è diventata mamma lo scorso agosto - mentre l'attore era già papà di Flynn, che ha 10 anni ed è nato dal precedente matrimonio con Miranda Kerr - e ha raccontato come sia rimasta colpita nel vedere il promesso sposo crescere il primo figlio.

"Ho potuto assistere al suo lato paterno - ha detto la 36enne a L'Officiel, mentre il giornalista ha sottolineato che un sorriso le ha illuminato il volto mentre ne parlava - Il modo in cui lui c'è stato e continua ad esserci per lui, gli sforzi che fa e le distanze che attraversa, penso che sia una delle ragioni per cui ho preso una decisione cosciente". "Mi sono detta: 'Ecco il padre dei miei futuri figli'. Ho potuto vedere la sua gentilezza, l'empatia, la cura e la tenerezza. Ho corteggiato queste cose. Ho capito che questa era una cosa diversa".