Michele Bravi, un nuovo singolo di respiro internazionale

Michele Bravi e la band britannica dei Sophie and The Giants, hanno annunciato nelle scorse ore, tramite i loro profili social, l’arrivo di “Falene”, il duetto speciale che potremo ascoltare in radio e su tutte le piattaforme di streaming musicale dal prossimo venerdì 18 giugno. Del suo nuovo singolo “Falene”, in uscita il prossimo 18 giugno, si conosce ancora ben poco se non la sua cover ufficiale appena condivisa sui social e la collaborazione d’eccellenza con uno dei collettivi più apprezzati del momento in tutta Europa. Forti delle loro sonorità catchy che strizzano l’occhio alla musica italiana dei vecchi anni ’70, i Sophie and The Giants esplorano il mondo dell’elettropop e dell’indie pop con grande maestria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Bravi (@michelebravi)