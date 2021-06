Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro: è uscita "Mille"

È uscita “Mille”, canzone che vede protagonisti Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro. Durante una diretta, realizzata per presentare il pezzo a mezzanotte, Fedez ha spiegato che il brano è nato durante lo scorso Festival di Sanremo: lui e Berti erano in gara, mentre Lauro ospite. L’artista milanese, con vicino la moglie Chiara Ferragni, ha poi raccontato che, dopo aver assistito all’esibizione di Berti, l’ha subito voluta coinvolgere in quella che di lì a poco sarebbe diventata “Mille”. Orietta, durante la stessa diretta, ha sottolineato come il brano le piaccia molto perché spensierato e ricco di immagini che richiamano all’estate, a una voglia di normalità e a un sentimento di ripartenza. Lauro, fra battute e sorrisi, si è simpaticamente vantato di essere l’ideatore della “coreografia del ventaglio”, che probabilmente sarà al centro del video realizzato per promuovere la canzone. I tre cantanti lo hanno girato negli scorsi giorni a Roma.

"Tutto è nato da un collegamento su Instagram con Fedez, nel penultimo giorno del Festival: Federico mi aveva lanciato la proposta di fare una canzone. In seguito, mi ha inviato un provino che ho ascoltato, rimandandogli poi la mia versione cantata. L'ho registrata nel periodo in cui ero in trasmissione da Enrico Papi. Mi hanno detto che ci sarebbe stata una “bomba” e, poco dopo, mi hanno svelato che ci sarebbe stato anche Achille Lauro. Una piacevolissima sorpresa! Il pezzo è bellissimo e a me piace tanto! Trasmette quella voglia di estate e quella leggerezza di stagione di cui abbiamo davvero bisogno. Tre generi diversi che si sono uniti perfettamente: gli opposti si attraggono. La mia voce mette in risalto la loro così come la loro mette in risalto la mia. Non sarà più quella lirica sanremese ma un'inedita alchimia nata dalle nostre voci” – commenta Orietta Berti.