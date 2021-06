Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti: il video tutorial per ballare "Mille"

Orietta Berti, affiancata da Fedez e Achille Lauro, è la protagonista indiscussa del tutorial nel quale i tre artisti hanno mostrato come ballare sulle note del brano "Mille". Durante una diretta, realizzata per presentare il pezzo, Fedez ha spiegato che il brano è nato durante lo scorso Festival di Sanremo: lui e Berti erano in gara, mentre Lauro ospite. L’artista milanese, con vicino la moglie Chiara Ferragni, ha poi raccontato che, dopo aver assistito all’esibizione di Berti, l’ha subito voluta coinvolgere in quella che di lì a poco sarebbe diventata “Mille”. Orietta, durante la stessa diretta, ha sottolineato come il brano le piaccia molto perché spensierato e ricco di immagini che richiamano all’estate, a una voglia di normalità e a un sentimento di ripartenza. E ora c'è anche un tutorial per ballarlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)