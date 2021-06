Rovazzi ed Eros Ramazzotti hanno scritto insieme una canzone

Fabio Rovazzi è tornato. Nella corsa al tormentone 2021 ci sarà anche il videomaker più famoso d’Italia. Dopo la pausa della scorsa stagione, che lo aveva visto solo inserito in un singolo con Danti e Raf, ma non in alcun brano estivo suo, a causa dello scoppio della pandemia e della morte del nonno, stavolta Rovazzi ha scelto di ripresentarsi sulle scene più in forma che mai. E non da solo, ovviamente. Con lui per l’occasione c’è un big della musica italiana: Eros Ramazzotti. Il singolo si intitola "La nostra felicità" ed uscirà il 25 giugno. Sarà l’ennesimo tormentone estivo per lo Youtuber, dopo i successi di "Andiamo a comandare" e "Tutto molto interessante" (rispettivamente cinque e tre dischi di platino) del 2016, "Volare" con Gianni Morandi del 2017, "Faccio quello che voglio" con Emma, Nek e Al Bano del 2018, "Senza pensieri" con J-Ax e Loredana Bertè del 2019.

