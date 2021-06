Olivia Rodrigo e quell'accusa di "plagio"

Qualche giorno fa Courtney Love ha attaccato pubblicamente Olivia Rodrigo, accusandola di aver copiato la copertina di ‘Live Through This’ delle Hole. Ma i problemi di questa settimana per la cantante di "Drivers license" non sono finiti qua. Sull'onda di quella polemica, in rete è stata notato le somiglianze della prima canzone del disco di debutto della giovane cantante, "Brutal", con il classico di Elvis Costello, "Pump it up". Ma se la Love era stata parecchio secca nei confronti della collega ("Rubare un'idea originale e non chiedere il permesso è maleducato. Non c'è modo di essere eleganti al riguardo. Non sono arrabbiato. A me succede sempre"), Elvis Costello è stato molto più elegante, rispondendo via twitter: "Non c'è problema, il rock 'n' roll funziona così".

Qui sotto le due canzoni: