Achille Lauro canta insieme ad Antonello Venditti

Achille Lauro ha condiviso un video su Instagram in cui canta con Antonello Venditti un grande classico, "Notte prima degli esami". Nel video accanto ai due si vede anche Edoardo Manozzi, in arte Boss Doms, produttore, amico ed ex compagno artistico di Lauro De Marinis con il quale sta attualmente condividendo la seconda stagione di Celebrity Hunted. Lauro ha condiviso un messaggio con i fan definendo l’incontro con lo storico artista romano “uno dei momenti più incredibili della sua carriera”·

"Siamo figli dei grandi cantautori e dei classici immortali della musica italiana. Quando da piccoli viaggiavamo in auto verso il mare, guardavamo fuori dal finestrino sognando e ascoltando quelle canzoni che sarebbero state per sempre parte di noi. Cantare “Notte Prima degli esami” a casa di Antonello Venditti è stato uno dei momenti più incredibili della mia carriera. Spero di poter rivivere questa emozione anche con tutti voi, su un palco, appena finirà questa situazione di emergenza, magari nello stadio della città dove tutto è iniziato. Vi amo".