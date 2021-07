Orietta Berti: "Rifiutai di posare per Playboy"

Orietta Berti, in un'intervista al Corriere della Sera, racconta il suo momento d'oro sull'onda del successo di "Mille", tormentone con Fedez e Achille Lauro. "Con Lauro conosciamo da tempo, ci siamo sempre incontrati dietro le quinte delle trasmissioni tv, lui e la sua ironia romana. Lui si veste romantico, con le maniche a sbuffo, i polsi alti, i fiocchi al collo. Si mette anche le tute trasparenti, ma io sono una signora e non potrei mai. Se Achille si mettesse i miei abiti sarebbe davvero originale...", dice Berti al Corriere. Poi l'aneddoto su Playmen e Playboy che le chiesero di posare nuda. "Mi offrirono cifre da capogiro: ma chi l’avrebbe sentite poi mia madre e mia suocera. Quando una rivista, negli anni Settanta, pubblicò una vignetta con una mia caricatura in barca accanto a un prestante bagnino, mia madre si arrabbiò con me. Cosa c’entro io, se non so nemmeno chi l’ha disegnato?", ricorda Berti.