Eurovision 2022, Chiara Ferragni e Alessandro Cattelan per la conduzione?

La Rai ha messo gli occhi su Chiara Ferragni. L'idea è quella di affidare alla nota influencer e ad Alessadro Cattelan (che da quest'anno è passato in Rai) la conduzione di Eurovision 2022. Secondo quanto trapela, sarebbero i nomi più papabili per l'evento che si terrà il prossimo anno in Italia. C'è grande fermento per la decisione di Rai su chi condurrà l'Eurovision 2022 ma anche per sapere in che città si terrà l'evento. Le città candidate devono obbligatoriamente possedere alcuni requisiti: un aeroporto internazionale a non più di 90 minuti dalla città. Oltre 2000 camere d’albergo nella zona vicina all’evento. Un’infrastruttura (stadio/sede/centro) in grado di ospitare una trasmissione in diretta su larga scala con i requisiti minimi tra cui avere una capienza di 8.000 – 10.000 spettatori nella sala principale durante l’evento. Al momento, però, l’unica città a candidarsi ufficialmente è stata Torino.