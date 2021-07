Justin Bieber e The Kid Laroi insieme in un nuovo brano

Justin Bieber torna a pubblicare nuova musica inedita e lo fa con il giovane artista australiano The Kid Laroi. Insieme hanno realizzato il singolo "Stay", disponibile da venerdì 9 luglio insieme al video ufficiale diretto da Colin Tilley."Stay" arriva dopo "Without You", brano di The Kid Laroi che ha spopolato in tutto il mondo con più di mezzo miliardo di stream e più di 2 milioni di video su TikTok. Per quanto riguarda Justin Bieber, "Stay" segue il successo di "Peaches" (oltre 1,5 miliardi di stream in tutto il mondo), l'ultimo singolo estratto dal nuovo album "Justice".