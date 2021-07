Emis Killa, svelata la tracklist di “Keta Music vol.3”

In attesa dell’uscita di “Keta Music vol.3”, il nuovo mixtape fuori da venerdì 23 luglio, Emis Killa ha svelato la tracklist del terzo capitolo della saga cult che ha accompagnato la sua carriera, dagli esordi ad oggi. L’album, di cui è già disponibile presave e preorder, è il terzo capitolo del progetto discografico che nel 2009 ha presentato il rapper sulla scena musicale italiana, “Keta Music”, divenuto oggi un vero e proprio cult per gli appassionati del genere, seguito dall’uscita di “Keta Music vol. 2” nel 2015. Il mixtape, a cui hanno lavorato fianco a fianco di Emis Killa alcuni dei produttori più apprezzati della scena rap attuale, sarà composto da undici tracce, con la partecipazione di esponenti della scena urban-rap come J Lord, Lazza, Rose Villain, Madame, Gemitaiz, Jake La Furia, Montenero, RollzRois, Mera, Not Good e Massimo Pericolo. La cover di “Keta Music vol. 3” replica un celebre scatto di Mike Tyson con la sua tigre bianca del Bengala Kenya, che ha vissuto con il pugile per più di 16 anni.

La tracklist di “Keta Music vol. 3”:

1. Qualche sasso, prod. 2P

2. No police no problem feat. J Lord, prod. 2nd Roof

3. Morto di fame feat. Lazza, prod. Dj Shocca

4. Psyco feat. Rose Villain, prod. Andry the Hitmaker

5. Notte gialla feat. Madame, prod. Lazza

6. Jam Session feat. Gemitaiz, prod. Dj Shocca

7. I soldi degli altri feat. Jake La Furia & Montenero, prod. MACE&Swan

8. Street movie feat. Jake La Furia & RollzRois, prod. Big Joe

9. Piede in strada feat. Mera, prod. MACE

10. Giovani eroi feat. Not Good, prod. 2nd Roof

11. Nel male e nel bene feat. Massimo Pericolo, prod. 2nd Roof

Emis Killa torna con un progetto solista dopo il successo dell’album “17” con Jake la Furia, uscito a settembre 2020, certificato disco di platino, e completato dal repack “17 – Dark Edition”, pubblicato il 26 febbraio 2021.