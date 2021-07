Fedez vuole denunciare il Codacons per stalking giudiziario

Dopo l'ennesima querela da parte dell'associazione nei confronti del rapper per le sue dure parole contro il Codacons, pronunciate dopo una raccomandata in cui viene comunicato a Fedez che l'associazione dei consumatori vuole sequestrare il frutto della raccolta fondi promossa negli ultimi mesi, lo stesso Fedez annuncia nelle sue storie di Instagram di volere denunciare il Codacons per stalking giudiziario.

In sostanza ieri Fedez, attraverso un video pubblicato sui social, si era sfogato lamentando "l’ennesima raccomandata" da parte dell’associazione. "Non ne posso più. Sono perseguitato dal Codacons", aveva detto l’artista. L’associazione in una nota aveva replicato che Fedez aveva "nuovamente attaccato l’associazione dei consumatori ricorrendo ad insulti e violenza inaccettabili. Evidentemente Fedez non ha letto la nostra istanza, e se l’ha letta non l’ha capita, dimostrando leggerezza e superficialità". E avevano annunciato che le "accuse mosse dal rapper verso la nostra associazione, gli insulti, l’arroganza, le menzogne contenute nel suo video e la violenza dimostrata nei nostri confronti varranno a Fedez una nuova querela per diffamazione".

Immediata la replica del rapper sul social: "Sono rammaricato perché da mesi sto lavorando a nuovi progetti di charity con tanto entusiasmo, non vedevo l'ora di poterveli raccontare... E invece ora penso solo alle rotture di palle a cui andrò incontro. La cosa che mi fa incazzare - scrive Fedez su Instagram - è che tutto questo avvenga per ostacolare dei progetti solidali. Tanto assurdo quanto paradossale". "In questi anni ho sempre cercato di esorcizzare ogni causa fatta dal Codacons con un po' di sana ironia. Ora mi rendo conto che la situazione sta diventando sempre più insostenibile. Passare giornate intere al telefono con gli avvocati significa togliere tempo ai miei figli, alla mia famiglia. Questa cosa mi consuma". E annuncia: "L'unica strada che ho è quella di citare il Codacons per stalking giudiziario. Ora basta".