Francesco Gabbani operato alle corde vocali

Francesco Gabbani ha subito un intervento alle corde vocali ad Amburgo. È lo stesso cantante a rivelarlo, postando su Instagram alcune foto della degenza. "Adesso che è tutto passato - ha scritto rivolgendosi ai follower - posso finalmente dirvelo. Il giorno dopo il concerto all'Arena di Verona sono volato ad Amburgo per un piccolo intervento alle corde vocali".

Poi continua: "La magica esperienza dell’Arena mi ha dato la giusta grinta per affrontare al meglio l’operazione e l’annuncio dei live di Milano e Roma mi ha spronato nella riabilitazione. Un grazie di cuore al professor Fussi che con tutta la sua esperienza e professionalità mi ha seguito in questo percorso" ha continuato l'artista. Rassicurando i fan: "Ora sto davvero alla grande! Per questo non vedo l’ora di tornare a cantare insieme a tutti voi".