Ariana Grande sbarca su Fortnite

Una nuova sfida, tutta da vivere e da vedere. Ariana Grande debutterà su Fortnite in occasione dell’evento battezzato “Rift Tour”. La notizia è stata data dalla stessa popstar di Boca Raton, e confermata da Epic Games che ha sviluppato il videogioco, attraverso una clip promozionale condivisa sui suoi profili social.

Nel presentare l’evento, che ai giocatori consentirà anche di utilizzare la 28enne cantante statunitense come personaggio giocabile e che in Italia si terrà dal 7 al 9 agosto per cinque appuntamenti (mentre negli Stati Uniti dal 6 all’8 agosto), Epic Games ha annunciato: “Intraprendi un viaggio musicale verso nuove magiche realtà in cui Fortnite incontra Ariana Grande. Tuffati nel Rift Tour”. E ancora: “Consigliamo ai fan di entrare in Fortnite 60 minuti prima dell’orario dello spettacolo; la playlist del Rift Tour dovrebbe essere disponibile 30 minuti prima di ciascuno spettacolo. Prima dell’arrivo di Ariana, il Rift Tour inizierà con esperienze a tema Fortnite, in cui canzoni famose verranno abbinate a momenti basati sugli elementi del gioco”. Come segnalato sul sito ufficiale, in Italia sarà possibile seguire l’evento con protagonista Ariana Grande il 7 agosto a mezzanotte e alle 20; l’8 agosto alle 6 del mattino e alle 16, mentre il 9 agosto a mezzogiorno.