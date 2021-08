Lizzo sta per tornare con "Rumors"

Lizzo sta per tornare con un nuovo singolo, il primo dopo due anni di stop. L'inedito si intitola "Rumors" e sarà disponibile dal 13 agosto. A giudicare dalla foto pubblicata sui social (che potete vedere qui sotto), la cantante sembra bella carica e scatenata. Al momento non si conoscono altri dettagli su "Rumors". Qualche tempo fa Lizzo ha dichiarato di essere in studio con Mark Ronson, ma non è chiaro se abbia collaborato anche in questa canzone. L'ultimo album in studio della cantante statunitense risale al 2019, anno di uscita "Cuz I Love You". Tra i singoli estratti dal progetto c'è anche "Juice", che ha fatto conoscere e amare Lizzo in tutto il mondo, Italia compresa.

