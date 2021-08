Machine Gun Kelly, il nuovo album è "Born With Horns"

Si intitola “Born With Horns” il nuovo album di Machine Gun Kelly, ideale successore di “Tickets to My Downfall” del 2020: il rapper di Houston ne ha dato annuncio postando sul proprio canale ufficiale Instagram un video che lo ritrae - insieme al suo collaboratore di fiducia Travis Barker, batterista dei Blink-182 - mostrare un nuovo tatuaggio sull’avambraccio con il titolo del disco. La presenza di Barker nel team che ha coadiuvato la produzione del lavoro lascerebbe presupporre atmosfere tutto sommato simili a quelle che hanno caratterizzato l’album precedente, cioè un misto di pop, rock e rap.

