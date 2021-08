Elton John e Dua Lipa insieme in "Cold heart"

Dopo aver preso parte virtualmente allo show in streaming di Dua Lipa lo scorso novembre, Elton John è tornato a collaborare con la cantante di origini kosovare e insieme alla popstar ha pubblicato il nuovo singolo “Cold heart”. Il brano, disponibile all’ascolto sulle principali piattaforme digitali, è prodotto dal duo australiano di musica elettronica PNAU, che ha dato forma al pezzo unendo quattro classici del musicista di Pinner: “Kiss the bride” (dall’album “Too low for zero” del 1983), “Rocketman” (da “Honky Chateau” del 1972), “Where’s the shoorah?” (dal doppio album “Blue moves” del 1976) e “Sacrifice” (da “Sleeping with the past” del 1989).