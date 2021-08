Kendrick Lamar ha rotto il lungo silenzio

Kendrick Lamar è riapparso sui social per aggiornare i fan sul suo nuovo album. Lo ha fatto tramite una lunga e intensa lettera, in cui spiega anche che il suo prossimo disco sarà l'ultimo sotto la TDE (Top Dawg Entertainment), la sua storica label con cui ha pubblicato il suo intero catalogo musicale fino ad ora. L'ultimo album in studio del rapper è "Damn", uscito il 14 aprile 2017.

"Trascorro la maggior parte delle mie giornate con pensieri fugaci - riporta l'artista - Scrivendo. Ascoltando. E collezionando vecchi biciclette. Le corse mattutine mi tengono su una collina di silenzio. Sto mesi senza telefono. L'amore, la perdita e il dolore hanno disturbato la mia zona di comfort, ma i barlumi di Dio parlano attraverso la mia musica e la mia famiglia. Mentre il mondo intorno a me si evolve, rifletto su ciò che conta di più. La vita in cui atterreranno le mie parole. Mentre produco il mio ultimo album per TDE, sono felice di aver fatto parte di una tale impronta culturale dopo 17 anni. Le lotte. Il successo. E, soprattutto, la Fratellanza. Possa l'Altissimo continuare a usare Top Dawg come una nave per i creatori sinceri. Mentre continuo a perseguire la vocazione della mia vita. C'è bellezza nel completamento. E ad avere sempre fede nell'ignoto. Grazie per avermi tenuto nei tuoi pensieri. Ho pregato per tutti voi. Ci vediamo presto".