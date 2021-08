Olivia Rodrigo: è uscito il video di "Brutal"

Olivia Rodrigo ha pubblicato il video ufficiale di "Brutal", ultimo singolo estratto dal suo album di debutto "Sour". La clip è diretta da Petra Collins e s’ispira alla cultura pop di fine anni '90 e al mondo dei teenager. "È brutale qua fuori", canta l'artista diciottenne alludendo alle difficoltà dell’essere adolescenti. Olivia e gli altri personaggi del video "indossano" delle maschere virtuali create con l'iPad utilizzando i programmi Apple Pencil e l'app Procreate. Tra i prossimi impegni di Olivia Rodrigo ci sono anche gli MTV VMA!, in programma a settembre. Durante l'edizione 2021 si esibirà per la prima volta sul palco di questo evento così importante, un debutto per il quale si è detta entusiasta.