Christina Aguilera in topless fa un annuncio ai fan

Christina Aguilera annuncia la sua partecipazione, l'11 settembre, al Ladyland Festival di New York, evento musicale in cui si esibiranno solo artiste donne. Per la cantante si tratta del primo spettacolo nella Grande Mela dal 2018, quando cantò al Radio City Music Hall. Fa l'annuncio pubblicando sui social alcuni scatti bollenti con i lunghi capelli biondi che coprono il seno. Negli ultimi anni la cantante è stata spesso vittima del cosiddetto body shaming, criticata per essere, prima troppo magra e poi sovrappeso. Tutte cattiverie a cui risponde con una forma invidiabile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christina Aguilera (@xtina)