Olivia Rodrigo ha distrutto la telecamera degli Mtv Vma 2021

Olivia Rodrigo ha portato tutta la sua carica sul palco degli Mtv Vma 2021. Con una devastante (in tutti i sensi) performance su "Good 4 U", la cantante ha acceso gli animi di tutti. Ha concluso l'esibizione con un vero colpo a sorpresa: ha rotto una delle telecamere, regalando una scena che diventerà (statene certi) un meme da usare in mille occasioni diversi. Olivia Rodrigo ha dedicato il Moonperson vinto per Song of the Year con "Drivers License" a "Tutte le ragazze che scrivono canzoni sul pavimento della loro cameretta".