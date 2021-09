Ariana Grande: è stato arrestato un uomo armato davanti a casa sua

Come riportato dal Los Angeles Times, un uomo armato di coltello è stato arrestato fuori dalla casa di Ariana Grande a Los Angeles. Stando a quanto segnalato, il 23enne Aaron Brown si era appostato fuori dall’abitazione della cantante e quando gli è stato chiesto dalle guardie di sicurezza di allontanarsi, il ragazzo si è rifiutato e ha estratto un coltello brandendolo contro gli agenti.

Fonti della polizia, inoltre, hanno riportato che Brown ha chiesto di poter entrare in casa e vedere la cantante. Secondo quanto riportato dal Los Angeles Times, Aaron Brown è ora in prigione dopo essere stato arrestato e non aver pagato la cauzione da 50 mila dollari una volta portato alla stazione di polizia di Hollywood. Ad Ariana Grande e alla sua famiglia è stato concesso un ordine restrittivo temporaneo nei confronti di Brown, così da impedirgli di avvicinarsi alla popstar o alle persone a lei vicine.