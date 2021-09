Avril Lavigne è più innamorata che mai

"La mia anima gemella" così Mod Sun ha chiamato Avril Lavigne sui social con un messaggio dolcissimo. La cantante ha festeggiato 37 anni ieri e per l'occasione il collega musicista e suo fidanzato le ha fatto una dichiarazione d'amore pubblica. Su Instagram ha postato diverse foto di coppia e nella didascalia ha tirato fuori tutto il suo talento da scrittore, ti ricordiamo infatti che, oltre alla carriera nella musica, Derek Ryan Smith (il vero nome di Mod Sun) è un poeta con due raccolte pubblicate. "Buon compleanno alla mia anima gemella, l'amore della mia vita, la mia persona preferita nel mondo...il mio angelo. Alla più radiosa e graziosa donna su cui io abbia messo gli occhi, hai reso i miei sogni realtà in così tanti modi" ha iniziato il 34enne.

"Sei la mia calma nel caos e il mio rifugio dalla tempesta. Sei eleganza e rock n roll racchiusi in un unico corpo. Sono nato senza di te, morendo per cercarti e ho sempre in testa te...Ti amo con tutto il mio cuore, il meglio deve ancora venire. Buon compleanno alla mia piccola icona". Avril Lavigne ha risposto nei commenti: "Le parole più dolci e belle di sempre. Sono così lieta di passarlo con te, mio raggio di sole. Ti amo".