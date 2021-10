Christina Aguilera sta per pubblicare un album in spagnolo

Christina Aguilera è tornata a parlare del suo nuovo progetto discografico in spagnolo e lo ha fatto tramite il suo sito ufficiale. Nella homepage compare la frase nero su bianco "Redescubriendo raices. Nos vemos pronto", che in italiano può essere tradotta "Riscoprendo le radici. A presto." Le voci riguardo un disco in spagnolo hanno iniziato a farsi sempre più insistenti alla fine dello scorso anno, a seguito della partecipazione della cantante allo show "Yearly Departed", dove aveva dichiarato: "Sì, l'album in spagnolo uscirà. Ho avuto tempo nel 2020 per organizzare i miei pensieri e decidere lo schema esatto". Per la pop star si tratterà del suo secondo progetto discografico nella lingua delle sue origini - ecuadoriane da parte di padre - dopo "Mi reflejo", il suo secondo album in studio pubblicato il 12 settembre 2000. Di seguito puoi riascoltare "Genio atrapado", la versione in spagnolo della hit "Genie In A Bottle".