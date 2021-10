Machine Gun Kelly è stato bersagliato con un lancio di bottiglie

Dopo la rissa sfiorata con Conor McGregor sul red carpet degli MTV VMA 2021 e i tafferugli nel corso della sua esibizione al festival Louder Than Life, Machine Gun Kelly è stato preso di mira anche durante uno dei suoi concerti più recenti. All'Aftershock Festival di Sacramento, MGK è stato bersagliato dal pubblico con il lancio di bottiglie di plastica e dii rami. Per fortuna nessuno si è fatto male. Un'aggressione simile era accaduta anche al Louder Than Life: quando l'ex rapper è sceso dal palco per cantare nel pit, un ragazzo del pubblico ha schivato la sicurezza e si è avvicinato al cantante in modo decisamente aggressivo. L'ex rapper ha tentato di tirargli un pugno, prima che i bodyguard sedassero la rissa. Qui sotto potete vedere un video del recente lancio di bottiglie: