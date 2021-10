“IS ME - Music Edition”, la docu series sul talent è in onda su MTV

Alessio De Pasquale, Camilla Limone, Davide Bonetti, Jasmin Leila Yakub, Lorenzo Brandetti, Lorenzo Calderone sono i finalisti della quarta edizione di “IS ME - Music Edition”, il talent show ideato da AW LAB. Palco d’eccezione PLUG-Mi, il format di Fandango Club Creators legato alla urban culture experience e nato in collaborazione con Fiera Milano e Micam Milano, che unisce i mondi dello streetwear, dell’arte e della musica con l’obiettivo di dare voce alla creatività e al talento delle nuove generazioni. Questa edizione è trasmessa in esclusiva da MTV, il brand di intrattenimento di ViacomCBS Networks Italia presente in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. La docu series è uno sguardo autentico sulla scena musicale raccontato attraverso l’ambizione, la voglia di emergere, le speranze dei 6 finalisti a cui fanno da contraltare Shablo ed Ernia, i due giudici mentori. La docu series è on air su MTV Italia nei week end del 16 ottobre, su MTV Music nei week end del 16 e del 23 ottobre.

Anche in questa edizione 2021 hanno partecipato migliaia di giovani aspiranti artisti della musica, decretando IS ME – Music Edition uno dei più grandi talent di sempre. Una giuria d’eccezione ha accompagnato AW LAB per il Premio Speciale “best live performance”. I manager delle più importanti realtà di sneaker e sportswear internazionali tra cui adidas Originals, Diadora, New Era Cap, Puma e Converse, oltre a PLUG-Mi e Micam, sono stati presenti per scegliere l’artista a loro più gradito anche da un punto di vista dell’immagine. Per scoprire il vincitore è necessario guardare la docu series in onda su MTV. Il premio? Un viaggio a Dubai per esibirsi sul palco principale di uno dei festival più attesi, il SOLE DXB, e la live performance durante la prossima edizione di Milan Games Week, prevista dal 12 al 14 novembre presso Fiera Milano Rho, per chi si è aggiudicato la “best performance live”.