Jennifer Lopez e Ben Affleck baci da cinema prima della partenza

Spesso negli aeroporti e nelle stazioni abbiamo visto coppie scambiarsi lunghi baci e abbracci, prima della partenza. Scene magiche d'affetto. Un saluto malinconico, ma carico di passione. Non fanno eccezioni i vip e, in particolare, una supercoppia famosa in tutto il mondo. Jennifer Lopez e Ben Affleck infatti sono stati paparazzati, a Los Angeles, poco prima che la popstar prendesse l'aereo (in realtà il suo jet privato) con direzione Vancouver, mentre si dedicavano tenerezze, effusioni, baci appassionati e sguardi d'intesa. Le foto stanno facendo il giro del web.

