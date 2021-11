Britney Spears se la prende con Christina Aguilera

A seguito della fine della tutela legale alla quale Britney Spears è stata sottoposta per tredici anni, la popstar è finalmente in grado di dire la sua senza riserve. Riprendendo e condividendo come storia sul suo profilo Instagram il video di una breve intervista di Christina Aguilera, in cui questa su ordine del manager si astiene dal rispondere alla domanda di una giornalista che le chiede della difficile situazione della Spears, la voce di “Toxic” ha rimproverato alla collega di non essersi esposta abbastanza sulla sua conservatorship.

“Voglio bene e adoro tutti coloro che mi hanno sostenuta. Ma rifiutarsi di parlare quando si conosce la verità, equivale a una bugia!!!”, ha scritto Britney pubblicando la clip come testimoniato dal tweet riportato più avanti. Ha aggiunto: “Tredici anni passati in un sistema abusivo corrotto, ma perché per le persone è un argomento così difficile di cui parlare??? Sono io che ci sono passata!!! Tutti i sostenitori che si sono espressi e mi hanno sostenuto grazie… Sì, mi importa!”

Tuttavia, lo scorso giugno Christina Aguilera - che conosce Britney Spears dal 1993, anno nel quale le due artiste si conobbero sul set del programma televisivo Disney Mickey Mouse Show - aveva preso le difese della collega e amica condividendo su Twitter un post in cui aveva scritto: ““È inaccettabile che a qualsiasi donna, o essere umano, che voglia avere il controllo del proprio destino possa non essere permesso di vivere la vita che desidera”. Aveva aggiunto: “Il mio cuore è con Britney: le devono essere riconosciuti tutta la vicinanza e l’amore del mondo”.