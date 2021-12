Ariana Grande e Kid Cudi hanno scritto un brano insieme

"Just Look Up" è il featuring inedito realizzato da Ariana Grande e Kid Cudi presente nella colonna sonora del film "Don’t Look Up". Il brano è stato scritto e composto a più mani dai due artisti insieme a Nicholas Britell - compositore nominato per due volte all'Oscar e vincitore di un Emmy Award che ha realizzato l'intera colonna sonora - e la cantautrice nominata all'Oscar Taura Stinson. Oltre a duettare sulle note di "Just Look Up", Ariana Grande e Kid Cudi recitano anche nel film nei ruoli di Riley Bina e DJ Chello, super duo della musica pop.