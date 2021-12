Olivia Rodrigo è il nuovo idolo di Avril Lavigne

È stata un punto di riferimento della scena pop punk adolescenziale degli Anni Duemila con hit come "Complicated", "I'm with you" e "Girlfriend". Ora, nel bel mezzo della sua rinascita artistica (discograficamente ferma da quasi tre anni, ha appena firmato un contratto con l'etichetta di Travis Barker dei Blink-182), a 37 anni Avril Lavigne si complimenta con una giovane collega, ringraziandola per "aver riportato il rock'n'roll in classifica".

La cantautrice statunitense si è rivolta così alla 18enne Olivia Rodrigo, rivelazione dell'anno con il suo disco "Sour", contenente la hit "Good 4 U", che ha conquistato le radio, riportando le chitarre elettriche anche in alta rotazione. L'ideale passaggio di consegne tra Avril Lavigne - che aveva più o meno l'età della collega quando le sue prime canzoni finirono in cima alle classifiche - e la Rodrigo si è svolto sul palco del Variety Hitmakers Brunch di Los Angeles, dove la prima ha consegnato alla seconda il premio come "Songwriter Of the Year".

Olivia Rodrigo ha annunciato oggi il suo "Sour Tour 2022" a sostegno del suo album d'esordio "Sour", uscito il 21 maggio 2021 per Geffen Records, certificato doppio platino che ha battuto molti record e ottenuto sette nomination ai Grammy. Il "Sour Tour" porterà per la prima volta la cantautrice statunitense acclamata dalla critica in Italia per un unico attesissimo concerto al Fabrique di Milano il 16 giugno 2022.