Ariana Grande nel film “Don't Look Up” ha improvvisato

Adam McKay, sceneggiatore e regista del film “Don't Look Up”, ha rivelato che Ariana Grande "ha sicuramente improvvisato" il brano che ha cantato nel lungometraggio uscito all'inizio dello scorso mese di dicembre che ha quali protagonisti principali Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, ma che include altre star di prima grandezza di Hollywood come Cate Blanchett e Meryl Streep.

Nel cast del film, che usa la satira per denunciare la cecità dell'uomo nei confronti dell'allarme che lancia la scienza riguardo la salute del nostro pianeta, trova spazio anche la musicista statunitense, che interpreta la parte della pop star Riley Bina fidanzata di DJ Chello interpretato dal rapper Kid Cudi. In una delle scene del film, la Grande e Cudi si esibiscono in un concerto di beneficenza, cercando di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'imminente apocalisse con il brano "Just Look Up".