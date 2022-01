Gaia: il nuovo singolo è "Salina"

Il nuovo singolo di Gaia si intitola “Salina”, è contenuto nel suo ultimo album “Alma”. "Salina" è una canzone in cui Gaia ricorda la propria infanzia in un piccolo paese del mantovano, dove suo nonno ha costruito una casa per tenere unita tutta la famiglia. Nel ritornello compaiono entrambe le lingue madri di Gaia, l’italiano e il portoghese delle sue origini brasiliane, e portano un messaggio che include tutte le sfaccettature della sua multiculturalità. “Salina parla della famiglia, mio eterno rifugio, del nonno che veglia su di noi brindando alla vita da lassù, parla della magia dell’amore, eterno e indissolubile, come d’altronde la nostra storia. E’ un regalo che faccio a me stessa. Custodirò con cura questo momento e vi ringrazio anticipatamente per avermelo concesso. Concesso di ricordare”, ha scritto la cantante su Instagram.